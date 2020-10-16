Кардашьян разозлила пользователей Сети откровенными фото в бассейне

Лос-Анджелес, 16 октября. Американская модель, актриса и бизнесвумен Кортни Кардашьян разозлила пользователей Сети серией откровенных фотографий в бассейне. Поток критики обрушился на знаменитость в комментариях к статье Daily Mail.

Старшая сестра телезвезды Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, на которых попозировала, плавая в бассейне. 41-летняя модель надела для фотосессии бикини черного цвета и продемонстрировала фигуру с разных ракурсов.

«Ночная пловчиха», — написала она в посте.

Интернет-пользователи пристыдили знаменитость за откровенную публикацию, подчеркнув, что «позже у ее сына на телефоне будет множество снимков мамы в бикини».

«Мерзость!» — высказался пользователь под ником S. Hark.

«Действительно, никому нет до нее дела — скучно!» — заявил Remierae.

«Настоящий мужчина даже не взглянул бы на нее», — считает Lulubluebelle.

«Неловко. Подумай о своих детях», — призвала Talitha85.

Напомним, что Кардашьян с 2006 по 2015 год состояла в гражданском браке с бизнесменом Скоттом Дисиком. Она родила троих детей: сыновей Мейсона и Рейна, а также дочь Пенелопу. Спустя полгода после рождения третьего ребенка пара рассталась.

Недавно модный журнал Grazia впервые в истории опубликовал 11 международных выпусков с пикантными фото младшей сестры Кортни — Ким Кардашьян — на обложках.