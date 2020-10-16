Маркони уволили из шоу «Вечерний Ургант»

Москва, 16 октября. Комика и ведущего популярного шоу Comment Out Владимира Маркони уволили из программы Первого канала «Вечерний Ургант». Об этом пишет KP.RU.

По неофициальным данным, уход Маркони из передачи связан с тем, что у него испортились отношения с Иваном Ургантом. Публично же заявляется, что комик просто не нашел времени снимать рубрики для программы дистанционно.

В интервью на YouTube-канале «Макарена» Маркони рассказал, что недавно он получил предложение работать над проектом «Шутники» на канале «Че!».

«Я сомневался, размышлял, а потом понял: сидеть в офисе можно долго, но карьеру лучше подтолкнуть», — поделился ведущий.

Когда Маркони сообщил о своем решении команде «Вечернего Урганта», его спросили о вариантах дальнейшего сотрудничества. Тогда ведущий предложил дистанционно снимать рубрики и отдавать в передачу, однако в итоге и эти рубрики исчезли из шоу Первого канала.

«Надеюсь, что узы дружбы у нас сохраняются, я время от времени захожу в Останкино», — рассказал Маркони.

Раскрыть, сколько денег ему платили на шоу Урганта, комик не смог из-за условий контракта. К своему появлению в «Вечернем Урганте» ведущий относится как к визитной карточке.

«Если ты в этой программе, значит, ты достоин», — заключил Маркони.

Однако увидеть комика в эфире Первого канала по-прежнему можно. Недавно он стал участником нового сезона шоу «Ледниковый период».