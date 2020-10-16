Названы продукты, которые нельзя есть при головной боли

Москва, 16 октября. При головной боли следует отказаться от некоторых продуктов, в том числе от цитрусовых, пишет испанское издание La Vanguardia.

Диетологи Сандра Бакера и Альваро Санчес отметили, что причиной головной боли могут быть самые разнообразные факторы. Если возникают головные боли, нужно найти причину и обратиться к специалисту, указали эксперты.

«Кроме того, нужно внести изменения как в диету, так и в привычки, что в случае головной боли легкой или средней интенсивности, как правило, позволяет улучшить общее состояние», — пояснила Бакера.

В частности, диетологи призывают при головной боли отказаться от ряда продуктов и напитков. Например, от голубых сыров, поскольку в них содержится большое количество гистамина.

Также лучше не употреблять цитрусовые, которые также богаты гистамином и оказывают сосудорасширяющий эффект. Эксперты также предлагают исключить из рациона авокадо, колбасные изделия, красное вино.

По словам диетолога, пациентам, страдающим головной болью, следует есть каждые три часа.