Названы продукты, которые нельзя есть при головной боли

Москва, 16 октября. При головной боли следует отказаться от некоторых продуктов, в том числе от цитрусовых, пишет испанское издание La Vanguardia.
Диетологи Сандра Бакера и Альваро Санчес отметили, что причиной головной боли могут быть самые разнообразные факторы. Если возникают головные боли, нужно найти причину и обратиться к специалисту, указали эксперты.
«Кроме того, нужно внести изменения как в диету, так и в привычки, что в случае головной боли легкой или средней интенсивности, как правило, позволяет улучшить общее состояние», — пояснила Бакера.
В частности, диетологи призывают при головной боли отказаться от ряда продуктов и напитков. Например, от голубых сыров, поскольку в них содержится большое количество гистамина.
Также лучше не употреблять цитрусовые, которые также богаты гистамином и оказывают сосудорасширяющий эффект. Эксперты также предлагают исключить из рациона авокадо, колбасные изделия, красное вино.
По словам диетолога, пациентам, страдающим головной болью, следует есть каждые три часа.
«Когда мы не едим много часов, уровень глюкозы в крови снижается, из-за чего может появиться головная боль. Кроме того, частные перекусы позволяют избавиться от тяжести в животе, потому что за раз мы съедаем меньше», — отметила специалист.