Результаты исследований третьей вакцины от COVID-19 ожидаются в декабре

Москва, 16 октября. Результаты исследований третьей российской вакцины от COVID-19 ожидаются в декабре. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире канала «Россия-1».

«Третья вакцина, сейчас по ней идут исследования, и мы ожидаем по ней результатов где-то к середине декабря», — сказал он.

Работа над третьей отечественной вакциной от коронавируса ведется в Научном центре имени Чумакова. Ранее в России зарегистрировали вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи, а также вакцину новосибирского центра «Вектор».

Мурашко сообщил, что массовая вакцинация может начаться в России уже в ноябре, пишет «Вечерняя Москва». В ближайшее время власти должны начать формировать списки групп граждан, которым нужно сделать прививку.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что третью вакцину от коронавируса могут зарегистрировать уже через месяц.