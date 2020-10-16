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Результаты исследований третьей вакцины от COVID-19 ожидаются в декабре

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Результаты исследований третьей вакцины от COVID-19 ожидаются в декабре

Москва, 16 октября. Результаты исследований третьей российской вакцины от COVID-19 ожидаются в декабре. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире канала «Россия-1».

«Третья вакцина, сейчас по ней идут исследования, и мы ожидаем по ней результатов где-то к середине декабря», — сказал он.

Работа над третьей отечественной вакциной от коронавируса ведется в Научном центре имени Чумакова. Ранее в России зарегистрировали вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи, а также вакцину новосибирского центра «Вектор».

Мурашко сообщил, что массовая вакцинация может начаться в России уже в ноябре, пишет «Вечерняя Москва». В ближайшее время власти должны начать формировать списки групп граждан, которым нужно сделать прививку.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что третью вакцину от коронавируса могут зарегистрировать уже через месяц.

Результаты исследований третьей вакцины от COVID-19 ожидаются в декабре

Источник: Россия-1
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