Половина частного жилого дома провалилась под землю в Брянской области

Брянск, 16 октября. Половина частного жилого дома оказалась под землей после обрушения грунта в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел на улице Ленинской в населенном пункте Вышков Злынковского района около 04.25 утра.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошел провал грунта, в результате чего обрушилась часть жилого частного дома», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

По предварительным данным, в доме проживали две женщины, одна из которых пострадала при обвале. Вторая пожилая жительница обрушившегося дома может находиться под завалами. Как рассказал источник ФАН в экстренных службах, сейчас спасатели ожидают подъемный кран, поскольку часть дома обрушилась довольно глубоко.