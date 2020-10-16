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Онищенко развеял популярные мифы о коронавирусе

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Онищенко развеял популярные мифы о коронавирусе

Москва, 16 октября. Депутат Государственной думы России Геннадий Онищенко в интервью «Парламентской газете» развеял популярные мифы о коронавирусе нового типа.

Парламентарий, в частности, прокомментировал мнение о том, что маски не защищают людей от опасной инфекции. Он подчеркнул, что маска способна удержать капли слюны, которые при разговоре, дыхании, чихании и кашле могут донести инфекцию до других людей. По этой причине маски нужно носить в обязательном порядке, считает Онищенко.

Он также высказался о повторном заражении коронавирусом. Онищенко напомнил, что даже при бессимптомном течении заболевания вырабатывается иммунный ответ. Однако научных данных о длительности сохранения антител пока нет: стало известно о первом случае смерти после повторного заражения коронавирусом.

Еще одним распространенным мифом считается, что в России эпидемии COVID-19 вовсе нет. Российский парламентарий заявил, что это заблуждение, поскольку наличие эпидемии подтверждается цифрами интенсивности проявления заболевания. Более того, коронавирусная инфекция выявлена во многих странах мира, указал Онищенко.

Онищенко развеял популярные мифы о коронавирусе

Источник: Парламентская газета
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