Онищенко развеял популярные мифы о коронавирусе

Москва, 16 октября. Депутат Государственной думы России Геннадий Онищенко в интервью «Парламентской газете» развеял популярные мифы о коронавирусе нового типа.

Парламентарий, в частности, прокомментировал мнение о том, что маски не защищают людей от опасной инфекции. Он подчеркнул, что маска способна удержать капли слюны, которые при разговоре, дыхании, чихании и кашле могут донести инфекцию до других людей. По этой причине маски нужно носить в обязательном порядке, считает Онищенко.

Он также высказался о повторном заражении коронавирусом. Онищенко напомнил, что даже при бессимптомном течении заболевания вырабатывается иммунный ответ. Однако научных данных о длительности сохранения антител пока нет: стало известно о первом случае смерти после повторного заражения коронавирусом.

Еще одним распространенным мифом считается, что в России эпидемии COVID-19 вовсе нет. Российский парламентарий заявил, что это заблуждение, поскольку наличие эпидемии подтверждается цифрами интенсивности проявления заболевания. Более того, коронавирусная инфекция выявлена во многих странах мира, указал Онищенко.