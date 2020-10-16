Москва, 16 октября. Резидента Comedy Club и шоумена Павла Волю заметили в компании несовершеннолетней эскортницы. Об этом пишет Telegram-канал «Курятник».

Девушка — некая Даша Иванова — опубликовала в своем профиле в Instagram фотографию с Волей. Звезда сидит в компании молодых дам и, судя по всему, пьян. Иванова подписала фото весьма двусмысленно: «И как все закончилось».

Девушке 16 лет, и она не скрывает, что работает в эскорте. Она уже заполучила репутацию скандалистки, и ее не пускают в некоторые отели из-за одного дебоша.

В беседе со «Звездачом» Даша подтвердила, что виделась с Волей, и рассказала, как познакомилась с женатым на Ляйсан Утяшевой шоуменом.

«Да, я была с ним. Как встретилась с ним? Пришли и познакомились. Как он? Обычный человек. Я многих знаю знаменитостей», — сказала девушка.

Павел Воля женат на Ляйсан Утяшевой уже восемь лет. У звездной пары подрастают двое детей — сын Роберт и дочь София.

Ранее бывшая гимнастка раскрыла секрет счастливого брака. По словам Утяшевой, знаменитое правило, что путь к сердцу мужчине лежит через желудок, по-прежнему актуально.