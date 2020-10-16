В США связали победу СССР в Курской битве с помощью союзников

Москва, 16 октября. Американский журнал Popular Mechanics сообщил, что победа СССР над гитлеровской Германией в Курской битве связана с разведкой союзников.

Издание отмечает, что битва на Курской дуге стала одним из величайших сражений в истории человечества, в ходе которого на поле боя сходились невиданные доселе танковые соединения. Победа Советского Союза, подчеркивают авторы статьи, сделала немецкую операцию «Цитадель» «последним наступлением Германии на Восточном фронте». Но причина победы, указывается в статье, не только в доблести солдат и офицеров Красной армии — особенно важную роль сыграла разведка союзников СССР по антигитлеровской коалиции.

«Благодаря союзным дешифровальщикам русские получили заблаговременное предупреждение и для отражения немецкого нападения построили оборонительные линии из рвов и минных полей», — утверждает издание.

Курская битва продлилась с 5 июля по 23 августа 1943 года и представляет собой три тесно связанные стратегические операции, проведенные Красной армией в районе так называемого Курского выступа, образовавшегося на фронте после зимнего наступления советских войск и последовавшего за ним контрнаступления Германии. В попытке «срезать» выступ гитлеровская армия нанесла мощные удары в его основание. Отразив их, части Красной армии перехватили инициативу.

Благодаря победе в Курской битве соотношение сил на фронте изменилось в пользу СССР, Германия перешла к обороне на всех театрах боевых действий Второй мировой войны, были заложены условия для окончательной победы над странами фашистского блока.