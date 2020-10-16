Эксперт объяснил, почему смартфоны взрываются в руках

Москва, 16 октября. Любой смартфон может взорваться в руках пользователя, если у гаджета есть проблемы с батареей, сообщил агентству «Прайм» партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, чаще всего взрываются телефоны марки Samsung, на фоне охватившей людей паники руководству корейской компании даже пришлось отозвать все смартфоны Galaxy Note 7 из продажи. Бывали подобные инциденты и с продукцией Apple.

Причиной взрыва смартфона может стать длительная зарядка и использование неподходящего зарядного устройства. Также нельзя допускать контакт телефона с водой и падения на твердую поверхность. Внимание россиян обратили на вздутие телефона, это является одним из признаков того, что смартфон может повести себя непредсказуемо. Мясоедов рекомендует срочно заменить у вздутых телефонов батарею.

По его словам, чтобы избежать взрыва, необходимо следовать нескольким правилам. Например, не перегревать и не гнуть устройство. Дело в том, что это приведет к повреждению батареи.

Ранее эксперт в области IT Дмитрий Рябинин дал советы по использованию смартфонов в жаркую погоду. Он предупредил, что при нагреве устройство может воспламениться.