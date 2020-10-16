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В Кузбассе два шахтера пострадали во время землетрясения

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В Кузбассе два шахтера пострадали во время землетрясения

Кемерово, 16 октября. Два человека пострадали на шахте Шерегешского рудника при землетрясении в районе горного хребта Бийская грива, сообщила пресс-служба администрации Таштагольского района Кемеровской области.

Землетрясение с магнитудой 4,2 балла было зафиксировано ночью в пятницу. В результате чего на шахте Шерегешского рудника произошел толчок на участке «Новый Шерегеш».

«Поступила информация о том, что травмированы два человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у пострадавших переломы ноги и ключицы. Их госпитализировали. Врачи заявили, что состояние шахтеров средней степени тяжести.

В Кузбассе два шахтера пострадали во время землетрясения

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