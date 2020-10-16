Разработан анализ для предсказания тяжелой формы коронавируса

Москва, 16 октября. Британские ученые разработали анализ, который позволяет предсказать, насколько тяжело будет протекать у пациента коронавирус. Результаты исследования опубликованы в журнале Respiratory Research.

Анализ проводится на основе пяти цитокинов — клеточных сигнальных молекул, которые запускают в крови реакцию, конечным продуктом которой являются лимфоциты. У людей с тяжелой формой коронавируса иммунная система реагирует слишком бурно, что приводит к так называемому цитокиновому шторму (чрезмерно повышенному уровню цитокинов в крови).

Ученые из Саутгемптонского университета проанализировали образцы крови 100 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Исследование проходило в период с 20 марта по 29 апреля 2020 года.

Как выяснилось, наибольшему риску подвержены люди с высоким уровнем в крови цитокинов IL-6, IL-8, TNF, IL-1β и IL-33. По мнению ученых, таких людей нужно сразу помещать в отделение интенсивной терапии с возможностью подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

Исследователи считают, что точное определение уровня цитокинов позволит медикам реализовать индивидуальный подход к каждому пациенту.