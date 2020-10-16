Москва, 16 октября. Сбербанк предупредил клиентов о новой мошеннической схеме — преступники представляются сотрудниками прокуратуры., пишет РИА Новости.

В Сбербанке сообщили, что в нынешнем году фиксируют значительный рост попыток обмана клиентов, причем преступники постоянно изобретают новые схемы мошенничества.

«Мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудника банка и говорит, что в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. Затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиента перевести деньги на специальный счет, который, естественно, принадлежит мошеннику», — сообщили в банке.

В Сбербанке и Банке России неоднократно подчеркивали, что большинство мошеннических операций совершаются с использованием методов социальной инженерии. С начала текущего года Сбербанк получил около 2,9 миллиона сообщений от клиентов о попытках обмана, их число выросло более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

В период пандемии преступники используют также фальшивые объявления о продаже тестов на коронавирус, обещают компенсации от государства и так далее. Впервые зафиксированы случаи попыток мошенничества с помощью звонков от робота, представляющегося помощником Сбербанка.

Ранее телеканал «360» рассказал о мошеннических схемах основателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, создавшего финансовую пирамиду, жертвами которой стали в том числе режиссер Никита Михалков, вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме и другие известные люди.