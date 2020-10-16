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Китайцев обрадовал ответ Лаврова США

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Китайцев обрадовал ответ Лаврова США

Москва, 16 октября. Пользователи китайского портала Guancha прокомментировали реакцию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заявления США по поводу продления договора СНВ-3.

Ранее Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о том, что США близки к заключению с Россией договора о сокращении стратегических вооружений, а также о позиции РФ по поводу вовлечения в этот процесс КНР. Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты спекулируют на данной теме.

Китайских интернет-пользователей обрадовал ответ Лаврова, они согласились с его мнением по поводу нечистоплотности американской политики.

«Русские действительно очень прямолинейны, отвесили американцам пощечину, одобряю», — написал один из них.

Китайцев обрадовал ответ Лаврова США

Другой пользователь портала добавил, что в США невозможно стать успешным политиком, не овладев искусством обмана.

«Если с ними сегодня подписать соглашение, будет ли оно действовать после того, как сменится президент?» — спросил он.

«Для президента, который открыто солгал, это нормально, когда врут его подчиненные», — добавил еще один пользователь.

Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ предусматривает взаимное сокращение наступательных ядерных вооружений, а также обмен информацией о числе боеголовок и носителей. Срок действия договора истекает в 2021 году, еще год назад президент РФ Владимир Путин предложил своему коллеге Дональду Трампу продлить СНВ-3 на пять лет без дополнительных условий, но США заявили, что к соглашению должен присоединиться Китай.

Источник: Guancha
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