Украинский политолог назвал «болтовней» «пять важных вопросов» Зеленского

Киев, 16 октября. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН назвал «болтовней» предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским опрос «пять важных вопросов».

Ранее Зеленский призвал граждан Украины голосовать на местных выборах, запланированных на 25 октября, и анонсировал «пять важных вопросов», на которые предстоит ответить избирателям в день голосования. По предварительным данным, они будут касаться пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создания свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях, легализации каннабиса в медицинских целях, сокращения числа депутатов и поддержки «права Украины» на использование «гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом».

«Ничего, кроме популизма, не видно. Если бы он хотел бороться с коррупцией, то занимался бы, а не спрашивал. Спрашивать «на сколько лет посадить коррупционера» непринципиально. Наказание должно быть неотвратимо, а жестокость не на первом плане», — высказал мнение Дудчак.

Он добавил, что нужно было давно снять блокаду с Донбасса, восстановить с регионом нормальное транспортное сообщение, а не «издеваться над людьми».

«Особенно порадовал вопрос о легализации наркотиков. Все ресурсы в бюджете истощились, видимо, скоро дойдет до легализации проституции и торговли оружием», — сказал политолог.

Вопрос по поводу Будапештского меморандума Дудчак назвал попыткой делегировать ответственность.