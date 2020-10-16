Трамп заявил, что у компании его семьи нет крупных долгов перед банками РФ

Вашингтон, 16 октября. Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала NBC заявил, что принадлежащая его семье компания Trump Organization не имеет крупных долгов перед банками РФ и других стран.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что компания его семьи имеет долг в размере 421 миллиона долларов. Трамп назвал эти сведения недостоверными.

«Те цифры, которые они обнародовали, в них все неправильно. У меня очень, очень небольшая доля долгов. Что такое 400 миллионов долларов в сравнении с теми активами, которые у меня имеются? Я не должен денег России, у меня есть долги в виде очень небольших, что называется, ипотечных кредитов», — заявил он в ходе встречи с избирателями в Майами, прямую трансляцию которой вел телеканал.

Президента попросили пояснить, имеет ли Trump Organization долги перед иностранными банками.

«Ни о чем таком не знаю. Но этот вопрос легко разрешить, если вы так хотите, могу позже сообщить, кому я должен те небольшие суммы», — ответил Трамп.

Политические соперники главы Белого дома еще с прошлой президентской кампании требуют от Трампа опубликовать его налоговые декларации, но он уклоняется от этого под разными предлогами. В сентябре New York Times опубликовала статью, в которой утверждала, что ее журналисты ознакомились с декларациями президента, из которых следует якобы, что в 2016 и 2017 годах он уплатил подоходный налог в сумме лишь на 1,5 тысячи долларов, а долги компании Trump Organization превышают 420 миллионов.

Ранее телеканал «360» перечислил самые «хищные» виды политической агитации в ходе предвыборной гонки в США — в ход пошли обнаженка, подарки и мертвые подростки.