МВФ прогнозирует значительное сокращение населения Украины

Вашингтон, 16 октября. Численность населения Украины в ближайшие годы может сократиться на миллион человек, говорится в материалах Международного валютного фонда (МВФ).

«Согласно прогнозу МВФ, за шесть лет население Украины сократится на 1 млн человек. На конец 2019 года население составляло 41,733 млн человек, что несколько меньше официальных данных Госстата (41,902 млн человек)», — говорится в материалах фонда.

По данным аналитиков организации, на Украине может снизиться рабочая сила на 15% к 2030 году. Еще сильнее ситуация усугубится к 2050: по данным МВФ, сокращение рабочей силы составит более 30%.

В середине года Государственная служба статистики Украины сообщила, что численность населения страны с января по май 2020 года сократилась более чем на 116 тыс. человек, передавал RT. По данным ведомства на 1 июня, на Украине проживали 41,785 млн человек.

В 2019 году в Госстате сообщали, что в течение января — марта 2019 года численность населения Украины сократилась на 73,7 тыс. человек.

Отметим, на Украине нарастает недовольство жителей действием властей. Бывший вице-премьер Украины, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный предупредил ранее, что новый Майдан неизбежен. Причиной этого, по его словам, является некомпетентная политика президента Владимира Зеленского.