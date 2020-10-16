Половина мужчин в РФ имеют лишний вес

Москва, 16 октября. Роспотребнадзор сообщает, что примерно половина мужчин и более трети женщин в России имеют лишний вес.

Ведомство опубликовало пресс-релиз, посвященный Международному дню здорового питания, который отмечается 16 октября.

«Научно доказана связь между питанием и развитием основных хронических неинфекционных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и некоторых онкологических, которые являются двумя ведущими причинами преждевременной смертности в России и в мире. Последние исследования свидетельствуют о том, что люди с избыточной массой тела подвержены тяжелому течению коронавирусной инфекции», — сообщает Роспотребнадзор.

Специалисты отмечают, что рацион питания современного человека несбалансирован. Мы потребляем слишком много крахмалосодержащих продуктов и сахара, недоедаем мяса и молока, но больше всего в нашем рационе не хватает овощей и фруктов. При этом россияне потребляют слишком много жиров.

«Переизбыток жиров животного происхождения, холестерина, сахарозы. Многие злоупотребляют поваренной солью, при норме в пять граммов у женщин этот уровень превышен почти в два раза, а у мужчин еще больше», — говорится в сообщении.

Основные советы правильного питания, которые приводит Роспотребнадзор, заключаются в разнообразии, сбалансированности, своевременности, отказе от сладкого и непременном употреблении фруктов и овощей. Самое главное — умеренность во всем, напоминают специалисты надзорного ведомства.