Москва, 16 октября. Банк России запустит эксперимент по использованию цифрового рубля для ограниченного круга лиц, пишут «Известия».

Пилотный проект Центробанка может быть запущен после проведения общественных консультаций о целесообразности внедрения цифрового рубля. В этом случае будет создана платформа, которая станет частью платежной инфраструктуры для участников эксперимента.

«Граждане и предприятия смогут приобретать цифровые рубли, обменивая их за наличные или денежные средства, хранящиеся на их банковских счетах. Также рассматривается возможность получения зарплат, пособий или других выплат в цифровых рублях», — рассказали в Центробанке.

Специалисты отмечают, что к плюсам новой формы национальной валюты можно отнести более низкие комиссии в сравнении с другими способами безналичных расчетов. Использовать цифровые рубли можно будет без подключения к Интернету, достаточно перевести их со своего онлайн-кошелька на смартфон или другой гаджет.

Цифровой рубль не заменит уже существующие формы денег в России, а дополнит их. Он будет представлять собой уникальный код, хранящийся на электронном кошельке. Один цифровой рубль будет равен одному наличному или безналичному рублю.

«Цифровая валюта окажется востребованной, поскольку она упрощает транзакции в Интернете. Однако, если будет отсутствовать элемент анонимности, присущий наличным деньгам или векселям, отношение населения, скорее всего, будет настороженным», — отметил замруководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов.

По прогнозам, цифровой рубль в качестве экспериментального вида нацвалюты может появиться в 2021 году. Ранее телеканал «360» рассказал, что проекты цифровых валют разрабатываются сегодня центральными банками многих стран мира.