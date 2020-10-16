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Экономика

Банк России запустит эксперимент по использованию цифрового рубля

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Банк России запустит эксперимент по использованию цифрового рубля

Москва, 16 октября. Банк России запустит эксперимент по использованию цифрового рубля для ограниченного круга лиц, пишут «Известия».

Пилотный проект Центробанка может быть запущен после проведения общественных консультаций о целесообразности внедрения цифрового рубля. В этом случае будет создана платформа, которая станет частью платежной инфраструктуры для участников эксперимента.

«Граждане и предприятия смогут приобретать цифровые рубли, обменивая их за наличные или денежные средства, хранящиеся на их банковских счетах. Также рассматривается возможность получения зарплат, пособий или других выплат в цифровых рублях», — рассказали в Центробанке.

Специалисты отмечают, что к плюсам новой формы национальной валюты можно отнести более низкие комиссии в сравнении с другими способами безналичных расчетов. Использовать цифровые рубли можно будет без подключения к Интернету, достаточно перевести их со своего онлайн-кошелька на смартфон или другой гаджет.

Банк России запустит эксперимент по использованию цифрового рубля

Цифровой рубль не заменит уже существующие формы денег в России, а дополнит их. Он будет представлять собой уникальный код, хранящийся на электронном кошельке. Один цифровой рубль будет равен одному наличному или безналичному рублю.

«Цифровая валюта окажется востребованной, поскольку она упрощает транзакции в Интернете. Однако, если будет отсутствовать элемент анонимности, присущий наличным деньгам или векселям, отношение населения, скорее всего, будет настороженным», — отметил замруководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов.

По прогнозам, цифровой рубль в качестве экспериментального вида нацвалюты может появиться в 2021 году. Ранее телеканал «360» рассказал, что проекты цифровых валют разрабатываются сегодня центральными банками многих стран мира.

Источник: «Известия»
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