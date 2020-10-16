Врач рассказала, как распознать бессимптомный коронавирус

Москва, 16 октября. Врач-биофизик Нелли Соседова рассказала в интервью радио Sputnik, как распознать бессимптомный коронавирус.

По ее словам, один из главных признаков коронавирусной инфекции — потеря обоняния и вкуса. При наличии этого критерия стоит сдать анализ.

«У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики. Если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается. Можно сделать быстрый тест на антитела. Если при отсутствии клинической картины у вас есть антитела, вы уже переболели бессимптомно и имеете иммунный статус против коронавируса», — объяснила врач.

Она напомнила, что выявить коронавирус помогает и компьютерная томография (КТ), которая позволяет обнаружить изменения, происходящие в легких.

«Мы можем сделать КТ: если увидим «матовое стекло», понимаем, что есть заболевание, которое внешне может не проявляться. Пневмония не всегда проявляется кашлем, насморком. Может быть температура, и то — кратковременное повышение. Есть люди, которые болеют воспалением легких без температуры», — рассказала Соседова.

Ранее телеканал «360» объяснил необходимость соблюдения масочного режима и законность мер принудительного воздействия на тех, кто не использует средства индивидуальной защиты в местах с массовым пребыванием людей.