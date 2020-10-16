Украинский генерал заявил, что ВСУ могут захватить в плен главу ДНР

Киев, 16 октября. Силы специальных операций ВС Украины способны выполнить задачу по захвату главы ДНР Дениса Пушилина в Донбассе. Как сообщает «Русская весна», об этом заявил генерал ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

В эфире украинского телеканала поднималась тема о возможном взятии в плен руководства Луганской или Донецкой народных республик. По мнению Кривоноса, украинский спецназ способен справиться с подобной сложности задачей.

«Да, это задача, которую можно выполнить», — заявил он.

При этом он добавил, что подобная операция на территории Донбасса уже проводилась. В качестве примера он привел убийство начальника Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.

«Один из примеров успешной работы наших воинов — в феврале 2017 года двое военнослужащих наших частей выполнили задачу по уничтожению полковника Анащенко, который был начальником Народной милиции ЛНР», — заявил Кривонос.

Напомним, в июне в МВД Украины признали, что убийство Анащенко было подготовлено киевскими спецслужбами. Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что представитель ЛНР был убит с помощью управляемого взрывного устройства «в результате операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев». Данное убийство Шевченко назвал «местом для гордости».

В ЛНР сразу после гибели Анащенко сообщали, что его убили украинские силовики, передавал RT. Однако официально эту информацию украинская сторона подтвердила только спустя три года.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после госпереворота в стране. Отдельные районы Донбасса не согласились на условия киевской власти и объявили о независимости, организовав Луганскую и Донецкую народные республики. Вопросы урегулирования в Донбассе обсуждает контактная группа в Минске, а также участники «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция).