Костюшкин очаровал поклонников голым стальным торсом

Москва, 16 октября. Певец Стас Костюшкин в свои 49 лет может дать фору любому молодому артисту: новое фото в его Instagram доказало, что и самоизоляция не является помехой для тренировок.

Костюшкин опубликовал снимок своего отражения в зеркале. Музыкант предстал перед поклонниками в одних широких темно-розовых штанах и с оголенным торсом. При этом артист кокетливо пошутил по поводу своей формы.

«Заберу зеркало домой, я в нем не жирный!» — написал он под фото.

Фолловеры пришли в восторг от подтянутой фигуры Костюшкина.

«Стоишь тут в красных труселях и манишь всех, манишь», — пишет в комментариях пользователь под ником trishinacat.

«Обалдеть. Сколько труда вложено в это тело!» — восхитилась nata_wonder.

«Смотрю в зеркало… Вроде ничего так. Красивый. Присмотрелся… Е-мое! Аполлон. Так держать», — пошутил Стасkerenls.

Многие как нельзя кстати вспомнили популярную песню группировки «Ленинград» «Ты просто космос, Стас».

Отдельной темой для шуток стали широкие штаны музыканта. Один из пользователей предположил, что Стас «украл» их у популярного в 90-е годы певца Вадима Казаченко. Другие развили тему.