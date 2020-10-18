Два бойца MMA поддержали напавшего на преподавателя во Франции

Москва, 18 октября. Два российских бойца MMA Зелим Имадаев и Альберт Дураев высказали свое мнение относительно инцидента во Франции, где учащийся колледжа обезглавил учителя. Об этом написал в своем Instagram журналист Александр Лютиков.

По словам Имадаева, напавший на преподавателя учащийся является «героем». Дураев также поддержал нападавшего, заявив, что во Франции «свобода слова потеряла свое начало». Спустя некоторое время оба бойца удалили свои посты, а Лютиков выложил в своем Instagram скриншоты их публикаций. Его пост позже был удален администрацией соцсети.

Как сообщалось ранее, вечером 16 октября на окраине Парижа, в коммуне Конфлан-Сент-Онорин преступник напал на учителя истории и обезглавил его. Прибывшая на место ЧП полиция ликвидировала преступника. По данным местных СМИ, причиной нападения могли послужить карикатуры на пророка Мухаммеда, которые учитель показывал на уроке 5 октября. Установлено, что нападавшему было 18 лет, он приехал во Францию в шестилетнем возрасте и имел статус беженца. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом.