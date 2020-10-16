Как сильно россиянам увеличат размер пособий в 2021 году

Москва, 16 октября. В 2021 году в России изменится сумма выплат – они будут рассчитываться по другой схеме. Об этом пишет издание «Бизнес.ру».

Теперь пособия будут рассчитываться исходя из размера МРОТ, который с 1 января 2021 года увеличится до 12 392 рублей. Таким образом, сумма пособия тоже вырастет. Изменится и расчетный период – теперь в расчет будут приниматься 2019 и 2020 года, что скажется как минимальном, так и на максимальном размере пособий.

Так, минимальное пособие по беременности и родам составит 7 037,4 рубля, а пособие по первому ребенку – 956,8 рубля. Максимальная сумма выплаты по беременности и родам достигнет 340 795 рублей. Верхний размер пособия по уходу за ребенком определили в 29 600,48 рубля.

Ранее телеканал «360» писал о том, что более 50 тысяч подмосковных семей получили выплаты на новорожденных.

Кроме того, индексация пенсий более чем на 6% будет в 2021 году произведена только неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры, для которых индексация выплат была заморожена в конце 2015 года, на такую прибавку рассчитывать не могут. Этой категории россиян пенсии будут увеличены на меньшую сумму (в 2019 году пенсии работающих пенсионеров подросли примерно на 200 рублей в месяц).