Пенсионеры смогут получить доплату к пенсии 11 тыс. рублей автоматически

Екатеринбург, 16 октября. Пенсионерам старше 80 лет пересчитают пенсионные выплаты автоматически, подавать заявление в Пенсионный фонд не нужно, сообщает пресс-служба свердловского отделения ПФР.

В текущем году фиксированная доплата к страховой пенсии по старости составляет 5686,25 рубля, а для россиян старше 80 лет — 11 372,5 рубля.

«Перерасчет осуществляется автоматически, без заявления от пенсионера, со дня достижения им указанного возраста», — сообщили в ПФР.

В фонде напомнили, что доплата назначается только получателям страховой пенсии по старости. Для россиян старше 80 лет получающих социальную пенсию по старости или пенсию по случаю потери кормильца данная выплата не полагается.

Отметим, на прошлой неделе стало известно, что российский премьер Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительные 8,8 млрд рублей для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет, передавал RT. Данные выплаты положены семьям с низким доходом.

В среду в Госдуму поступил законопроект, предлагающий продление упрощенного порядка предоставления выплат на детей до марта 2021 года. Назначение выплат будет осуществляться без подачи гражданами заявлений. Авторы инициативы намерены таким образом обезопасить родителей от необоснованного риска во время пандемии коронавируса.