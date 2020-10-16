США отменят запрет на полеты американской авиации в районе Симферополя

Вашингтон, 16 октября. Власти США планируют отменить запрет на полеты американской авиации в районе Симферополя, соответствующий документ опубликован в Federal Register.

Запрет на полеты авиации Соединенных Штатов в зоне Симферополя был введен в 2014 году из соображений безопасности. За прошедшие годы он неоднократно продлевался, в последний раз — в октябре 2018-го. В очередной раз действие запрета истекает 27 октября, и он не будет продлен.

«Поправка не продлевает запрет на выполнение определенных полетных операций в определенных зонах района полетной информации Симферополя из-за изменения условий в воздушном пространстве и связанного с этим снижения уровня опасности для гражданской авиации США», — сказано в документе.

Американские власти отмечают, что «ситуация с безопасностью в районе Симферополя стабилизировалась». При этом США продлили до 27 октября 2021 года запрет на полеты авиации Соединенных Штатов в районе украинского города Днепра (бывший Днепропетровск), объяснив это «сохранением потенциальной опасности для гражданской авиации» на фоне продолжающегося конфликта на юго-востоке Украины.

В Вашингтоне признали, что не ждут отказа России от Крыма и полагают, что Москва «продолжит поддерживать конкурентного поставщика аэронавигационных услуг». Тем не менее, Киев, отмечается в документе, «принял надлежащие меры по минимизации рисков для безопасности полетов».

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина продолжает считать Крым своей, «временно оккупированной», территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что возвращение Крыма произошло в строгом соответствии с Уставом ООН и международным законодательством согласно свободному волеизъявлению народа. Президент России Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «закрытым окончательно».