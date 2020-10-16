Стало известно о новом виде мошенничества, угрожающем пенсионерам

Москва, 16 октября. В социальных и сетях и мессенджерах якобы от лица ПФР начала распространяться информация о новой «денежной выплате», которая «положена» российским пенсионерам, имеющим банковскую карту. Об этом пишет PRIMPRESS.

Сообщения утверждают, что право на новую выплату имеют пожилые граждане, имеющие активную банковскую карту, либо счет в кредитной организации. Кроме того, пенсионерам звонят «сотрудники службы поддержки, обещая доплаты к пенсии. Пенсионера просят озвучить данные его банковской карты, чтобы перечислить на нее «полагающиеся ему денежные средства.

СМИ приводят комментарий Пенсионного фонда России по этому вопросу. Как отметили в ведомстве, такой выплаты не существует в принципе, а «специалистами» притворяются обычные мошенники.

«Внимание! Мошенники звонят гражданам, представляются сотрудниками ПФР и запрашивают данные банковских карт для перевода выплат от ПФР. Будьте осторожны! Не разглашайте персональные данные третьим лицам во избежание мошеннических действий», — заявили в ПФР.

Ранее Пенсионный фонд России сообщил, что с 1 августа прибавки к пенсиям получили работающие пенсионеры, получатели накопительных пенсий и участники программы софинансирования пенсии. В ведомстве указали, что начисления были произведены в автоматическом порядке.

Так, работающие пенсионеры получили прибавку с учетом накопленных в прошлом году пенсионных баллов. Максимальная прибавка ограничилась тремя баллами. Напомним, каждый из них составил 93 рубля, поэтому наибольшая прибавка для тех, кто продолжается трудиться, достигнув пенсионного возраста, не превысила 279 рублей. Изменения коснулись лишь тех, кто работает официально.