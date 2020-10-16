Пышногрудая жена Цекало показала свои формы

Москва, 16 октября. Молодая супруга актера и шоумена Александра Цекало художница Дарина Эрвин в очередной раз порадовала поклонников фотографией своей пышной груди.

Снимок появился на странице фан-клуба Эрвин в instagram, свой аккаунт девушка закрыла от посторонних глаз.

В кадре знаменитость позирует в майке телесного цвета, которая выгодно открывает вид ее натуральной и пышной груди.

Пользователи социальной сети оценили внешние данные актрисы.

«Вы красивая девушка! Сказал банально, но это факт!» — пишет пользователь под ником aavvtt001.

«Вы прекрасны!» — немногословно добавил stoyan_bg.

Нашлись среди зрителей и критики, посчитавшие, что Эрвин слишком увлеклась пластической хирургией.

«Красивая, но пластика уже лишнее. Своей хватало» — выразил мнение gulnarak_parikmaher.

Цекало и Эрвин начали встречаться в 2018 году. Уже через год пара официально зарегистрировала отношения, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте.

До замужества девушка работала в модельном бизнесе и много путешествовала. В итоге она обосновалась в США, где занимается искусством и снимается в кино. Цекало неоднократно признавался в различных интервью, что очень счастлив с молодой супругой. После тайного бракосочетания в США они много путешествовали, не отказывая себе ни в чем.