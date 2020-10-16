Солист «Руки Вверх!» рассказал о домогательствах продюсера

Москва, 16 октября. Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в шоу «Ночной дожор» рассказал о домогательствах продюсера.

В беседе с ведущим «Ночного дожора» Константином Ивлевым Жуков поделился воспоминаниями о том, как он переехал в Москву. По словам музыканта, в те годы вместе с коллегой по группе Алексеем Потехиным им приходилось буквально выживать в столице, потому что не было денег даже на еду.

«Голодали по-страшному. Не было ничего жрать, ночью диджеили, покупали утром два доширака и булку хлеба. Был мой день рождения, я говорю: «Ребята, можно попросить подарки не дарить, принесите продукты!». И одна девочка принесла палку колбасы. В тот день понял, что каждый день рождения будут отмечать с размахом», — рассказал музыкант.

Тогда будущие легенды российской поп-сцены искали человека, который помог бы им «раскрутиться». Один знакомый посоветовал им известного продюсера, но тот выдвинул особые условия.

«Звоним ему, он говорит: приезжайте в 00.30 на Бабушкинскую. Мы говорим, а можно пораньше? Он: нет, я занят, могу только в это время. А мы же на метро, оно закрывается в час ночи, вот сейчас приедем, а обратно пешком только. Мы приезжаем, заходим в подъезд, звоним в дверь — он открывает голый и говорит: «Ну что, сразу в кровать или поговорим сначала?». Мы шли пешком два часа сорок минут до дома и поняли, что в шоу-бизнесе не все так гладко», — поделился Жуков.

Успех пришел к коллективу «Руки Вверх!» в конце 1995 года, когда их композиции попали в ротацию на радио.