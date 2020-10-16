Лоза предпочел бы стать заслуженным артистом, чем получить «благодарность»

Москва, 16 октября. Музыкант Юрий Лоза в беседе с РИА Новости поблагодарил президента РФ Владимира Путина за объявленную благодарность, добавив, что логичнее было бы присудить ему звание заслуженного артиста.

Ранее Лоза получил официальную благодарность от российского президента, который отметил заслуги музыканта «в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», передавал RT.

«Президенту спасибо, конечно же», — прокомментировал слова главы государства Лоза.

При этом он напомнил, что у него уже год как подготовлены документы на присвоение звания «Заслуженного артиста».

«Вот если бы президенту документы на звание «Заслуженный артист» предложили подписать, было бы логичнее, как мне кажется. А так получается, что с точки зрения российской культуры ничего более грамоты я не достоин. Так и с чем меня поздравлять?» — отметил композитор.

Ранее стало известно, что Лоза намерен подать в суд на участницу шоу «Голос» Алину Виардо и Первый канал за исполнение кавера на его песню «Плот» без его разрешения. Лоза уже обсудил с юристами свою претензию на миллион рублей.

Россияне отреагировали на новость неоднозначно. Некоторые заступились за музыканта, отстаивающего свои авторские права. Другие же выразили мнение, что композитор таким способом хочет напомнить о себе и «срубить» денег с Первого канала.