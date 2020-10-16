ВОЗ оценила эффективность ремдесевира в лечении COVID-19

Нью-Йорк, 16 октября. Такие препараты, как ремдесевир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон практически не оказывают влияния на смертность пациентов при лечении COVID-19. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным исследования, эти препараты не снижают риск летального исхода у заболевших коронавирусом, а также не сокращают число пациентов, которым требуется искусственная вентиляция легких. Исследование основано на данных о лечении 11 266 госпитализированных больных.

ВОЗ провела международное многоцентровое рандомизированное клиническое исследование под названием «Солидарность». В его рамках были испытаны четыре наиболее перспективные схемы лечения COVID-19, одна из которых включает в себя препарат ремдесевир, который Минздрав России рекомендовал использовать для лечения инфекции. Согласно результатам исследования, значимого влияния на показания смертности он не оказал.

При этом в июле ВОЗ заявила, что ремдесивир является единственным противовирусным лекарством, которое показало обнадеживающие результаты в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое мнение озвучивала научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, выступая на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов в Женеве.

Известно, что данный препарат был экстренно одобрен 1 мая в США. Однако ремдесивир способен снизить лишь шанс госпитализации, но не смертности. Его применяли при борьбе с Эболой, но тогда он не показал значительных результатов.