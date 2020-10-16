Пушков назвал варианты развития конфликта в Карабахе

Москва, 16 октября. Российский сенатор Алексей Пушков в Telegram назвал возможные варианты развития конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев назвали свои условия для разрешения вооруженного конфликта. По словам Пашиняна, для Еревана «красной линией» остается право на самоопределение для Нагорного Карабаха. Алиев заявил, что Баку никогда не даст своего согласия на независимость спорной территории.

«Позиции Баку и Еревана непримиримы. Их «красные линии» взаимно уничтожают друг друга: пока между ними нет никакой «нейтральной полосы», ни намека на компромисс», — отметил Пушков.

По его словам, позиция ООН в данном случае не имеет особого значения, поскольку «в бескомпромиссной схватке» столкнулись два основополагающих принципа международного права — территориальная целостность и право народов на самоопределение.

«Приоритет одного из принципов в каждом конкретном случае обеспечивается через соотношение сил. Возможно отложенное решение вопроса — в случае, когда разрешение силовым путем невозможно или блокируется более сильными державами, как в случае с Приднестровьем. Карабах может вновь стать примером такого отложенного решения», — сказал сенатор.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в обострении конфликта. 9 октября главы МИД двух стран прибыли в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина, где в ходе 10-часовых переговоров договорились о прекращении огня и обмене пленными. Но уже на следующий день Армения и Азербайджан заявили о нарушениях перемирия.