В Lufthansa прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко

Берлин, 16 октября. Представитель немецкой компании Lufthansa Technik Вольфганг Райнерт прокомментировал в беседе с РИА Новости отказ рабочих обслуживать самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По данным пресс-службы Lufthansa Technik, контракт на обслуживание самолета был подписан несколько месяцев назад. На днях в СМИ появились сообщения, что борт президента Белоруссии Александра Лукашенко поступил на техническое обслуживание. В ряде публикаций утверждалось, что рабочие немецкой компании призвали руководство отказаться от выполнения контракта из-за действий Лукашенко во время предвыборной кампании и после инаугурации.

Представитель Lufthansa Technik Вольфганг Райнерт подтвердил, что судно поступило на обслуживание и что компания выполняет все взятые на себя обязательства, несмотря на призывы рабочих. Он не смог уточнить, является ли этот борт самолетом Лукашенко, отметив, что эту информацию может представить авиакомпания «Белавиа».

«Мы можем подтвердить, что работы по всем самолетам клиентов, которые находятся в зоне обслуживания Lufthansa Technik в Гамбурге, ведутся в плановом режиме. Договор по текущему обслуживанию самолета «Белавиа» обсуждался и был заключен несколько месяцев назад. Основополагающим принципом Lufthansa Technik остается строгое соблюдение национальных и международных страновых и персональных санкционных предписаний. Мы следуем действующим национальным и международным нормам экспортного контроля. Мы следим за развитием событий в этой сфере и им следуем», — добавил Райнерт.

Он подчеркнул, что действующие контракты Lufthansa Technik, если они отвечают правовым требованиям, «будут реализованы в соответствии с договорами».

Отношения между Белоруссией и Евросоюзом ухудшились после победы на президентских выборах Александра Лукашенко. ЕС не признал его легитимным президентом.