Мантуров оценил падение курса рубля

Москва, 16 октября. Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью агентству Bloomberg заявил, что падение курса рубля — это «круто».

«Не все в Москве скорбят о 20-процентном падении рубля по отношению к доллару в этом году. Министр промышленности и торговли РФ, считает, что это «круто», — пишет Bloomberg.

Мантуров объяснил, что снижение курса рубля побудит отечественных производителей меньше полагаться на импорт. Кроме того, ослабление национальной валюты по отношению к доллару, по словам министра, станет благоприятным условием для российских компаний, которые не зависят от зарубежной продукции.

Как напоминает издание, падение курса рубля произошло из-за обвала цен на нефть и угрозы санкций со стороны Запада. Большую роль также сыграл финансовый кризис, связанный с пандемией коронавируса.

«Мы надеемся, что пик позади. Восстановление было очень быстрым во многих отраслях», — подчеркнул глава Минпромторга.

Ранее в среду сообщалось, что Международный валютный фонд улучшил прогноз восстановления экономики России. ВВП страны, по данным МВФ, упадет в 2020 году не на 6,6%, как ожидалось ранее, а на 4,1%.

Однако прогнозы аналитиков МВФ на следующий год сообщают о более низких темпах восстановления экономики РФ: ожидается, что рост составит 2,8% вместо 4,1% спрогнозированных ранее.