Врачи назвали фактор, серьезно повышающий риск смерти от COVID-19

Москва, 16 октября. Российские медики прокомментировали высказывание академика РАН, гендиректора НМИЦ имени Алмазова Евгения Шляхто, который назвал одним из главных факторов, повышающих риск смерти от COVID-19, ожирение. Об этом пишет РБК.

Шляхто ранее заявил, что ожирение повышает риск смерти от коронавируса в девять раз. Его слова подтвердил инфекционист Валерий Безносенко. По его данным, ожирение действительно серьезно увеличивает риск тяжелого течения болезни в случае заражения коронавирусом. Он объяснил, что это связано с нарушением обменных процессов и кровообращения.

«Чем тяжелее масса тела, тем тяжелее работает сосудистая система, больше предпосылок к нарушению реологии крови. Метаболический синдром — это фактор риска и неблагоприятного течения любого инфекционного заболевания», — пояснил врач.

Эти данные прокомментировал и пульмонолог Сергей Пурясев. По его словам, диафрагма страдающих ожирением ограничена в движении, что приводит к нарушению дыхания. А отложения жира затрудняют работу сосудистой системы организма.

«Получается, что у них одышка нарастает, при течении COVID-19 сосуды перестают функционировать, тромбируются, и у этих людей просто гипоксия начинается», — подчеркнул врач.

Еще весной телеведущая Елена Малышева указала, что люди, страдающие ожирением, обязательно имеют болезни, которые могут вызвать осложнения. По словам телеведущей, к группе риска можно отнести пожилых людей, а также людей с лишним весом. По мнению врача, у тех, кто страдает от ожирения, есть минимум четыре болезни, которые ставят их под угрозу во время пандемии.