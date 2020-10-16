Военные РФ и Турции провели сотое совместное патрулирование в Сирии

Дамаск, 16 октября. Российские и турецкие военные провели сотое по счету патрулирование вдоль сирийской границы, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В рамках реализации положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании состоялось сотое по счету совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасака.

Подразделения военной полиции РФ продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Хасака.

В Центре по примирению добавили, что со стороны боевиков, поддерживаемых Турцией, за минувшие сутки нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

«Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 25 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ)», — сообщили в ЦПВС.

1 Организация запрещена на территории РФ.