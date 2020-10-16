Адвокат Любови Успенской поставил на место дочь певицы

Москва, 16 октября. Королева российского шансона Любовь Успенская недавно серьезно поссорилась со своей дочерью, Татьяной Плаксиной. Недавно этот инцидент прокомментировал адвокат звезды, поставивший на место нерадивую наследницу певицы, пишет издание BIMRU.

Иногда девушка крайне неприятно высказывается о своей матери, что и вызвало недовольство юриста. Адвокат Успенской Александр Бредихин прокомментировал конфликт матери и дочери и заявил, что Татьяна очень несправедливо поступает по отношению к своей родительнице.

Кроме, того Бредихин публично сообщил, что девушка связала свою жизнь с наркотическими препаратами, что может привести к печальному итогу. Как заметил юрист, о пристрастии дочери звезды к запрещенным веществам говорит ее неустойчивая психика, неадекватное поведение в обществе и весьма «импозантные» выходки. Если Плаксина продолжит в том же духе, то вскоре ее может ждать смерть от передозировки.

«Погибнешь от передоза, прекрати обвинять в своих бедах весь мир, никому кроме своих родителей ты не нужна к сожалению!» — резко заявил адвокат.

Кроме того, Бредихин подчеркнул, что девушка плюет родственникам в душу и даже прошла «точку невозврата» в отношениях с материю. Об этом юрист написал в своем блоге.

Стоит сказать, что зачастую Успенская не может найти контакт не только со своей дочерью, но и с фанатами. Как сообщалось ранее, поклонники высмеяли Успенскую за новую фотографию в Instagram.