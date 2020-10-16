Сторонники премьера Киргизии требуют отставки парламента

Репортаж автора Telegram-канала «Афганская голубка» из столицы Киргизии — Бишкека, где митингующие после заявлений президента страны Сооронбая Жээнбекова о своей отставке, требуют от парламентариев покинуть также свои посты.

Крыша с видом на протесты

Под ногами хрустит битое стекло, оконные рамы пусты. Гостиница «Иссык-Куль» на юге Бишкека, построенная в 1984 году, явно знала лучшие времена — об этом говорят уцелевшие кое-где паркетные полы, запылившиеся стеклянные люстры и стоящее в холле пианино. Сейчас человек в шарфе, натянутом на лицо, нажимает клавиши, но звука нет — его заглушает шум толпы снаружи. Там проходит очередной митинг: патриотическая музыка и громкие, почти истерические лозунги, звучащие в микрофон, сменяют друг друга, а на балконе машут флагами три молодых человека.

Первое, что бросается в глаза во дворе гостиницы, это автобусы. Те же самые голубые автобусы, которые днем раньше стояли на площади перед зданием правительства. Они курсируют по Бишкеку, перевозя на новое место тех же самых (скорее всего) людей.

Казалось бы, теперь причин протестовать нет, но аппетит приходит во время еды. Президент Жээнбеков, отставки которого требовали вчера, сегодня согласился уйти, объяснив это нежеланием проливать кровь, но теперь фасад разграбленной гостиницы «Иссык-Куль» украшают транспаранты с новыми требованиями: «Нам не нужно 120 парламентариев» и «Исаев, пошел вон!» — спикер парламента, который должен временно взять на себя обязанности президента, тоже чем-то не угодил киргизской оппозиции. Впрочем, от президентских полномочий он уже отказался.

С крыши открывается вид на осенний Бишкек, где жизнь идет своим чередом. А еще оттуда видно, как подъезжают новые машины и автобусы, а участники митинга группами выходят на шоссе, останавливая движение. К госрезиденции, расположенной в пяти километрах отсюда, стянули дополнительные силы милиции, однако тревога опять оказалась ложной.

Идеал vs реальность

С 5 октября в Киргизии сложилась парадоксальная ситуация. Митингующие добились того, что Садыр Жапаров вышел на свободу и стал премьером, добились отставки президента, а теперь требуют роспуска парламента. Но ведь сначала парламент должен принять отставку президента. Речь идет о «старом», довыборном парламенте — «новый» был распущен, когда ЦИК признал результаты выборов недействительными. Срок полномочий «старого» парламента скоро истекает. После того, как спикер парламента подписал отказ, следующим претендентом на должность исполняющего обязанности президента Киргизии оказался премьер. Тот самый Садыр Жапаров, сторонники которого каждый день меняют запросы, нарушая все мыслимые конституционные нормы.

В идеально законном варианте события должны были развиваться так: несогласные с результатами выборов проводят митинг, ЦИК объявляет результаты недействительными. Затем назначается временное правительство и дата следующих выборов, и переизбранный парламент принимает отставку президента. То, что происходит сейчас, далеко и от идеала, и от законности.

Они хотят провокаций, но пока не решаются

Или им пока не дали приказа. Именно такое впечатление складывается после того, как два дня понаблюдаешь за теми, кто ездит по Бишкеку с усилителем и флагами. При действующем режиме ЧП собрания и так незаконны, но этого оппозиционерам мало. Они нарушают комендантский час, нормы поведения и даже ПДД: расходясь от гостиницы, они неторопливо идут прямо по проезжей части, создавая пробки, а голубые автобусы обгоняют машины по встречной, пересекая двойную сплошную.

Силовиков в городе по-прежнему не видно. Есть все основания разогнать толпу, но, видимо, в руководстве тоже никто на это не решается. Там прекрасно понимают: задеть одного из митингующих значило бы поднести спичку к пороховому погребу. И из областей приедут сотни новых «патриотов», но уже обозленных и жаждущих мести. Протесты проходят только в Бишкеке — точнее, только в отдельных районах Бишкека, но попытка с ними справится будет иметь последствия уже для всей страны.

Интересно, долго ли продержится странный status quo, при котором ни оппозиция, ни правительственные силы не решаются на первый шаг?

Между строк

На фоне митингов, политического кризиса и раздела власти в Киргизии происходят менее заметные, но довольно тревожные вещи.

Во-первых, премьер намерен через пару месяцев вернуть в паспорта графу «национальность». На митингах каждая речь начинается со слов: «Дорогие киргизы!», будто представителей других этнических групп в аудитории быть не может. Оратора, попытавшегося говорить на площади по-русски, прогнали с трибуны после пары фраз. Тогда же ко мне подошла улыбчивая местная женщина и спросила:

— Вы понимаете, о чем тут говорят?

— Без переводчика не понимаю.

— Ой, как жалко! Тут любой говорит по-русски, а вы по-киргизски не понимаете. Плохо. Нас, киргизов, уважать надо.

Этот эпизод был бы забавным, если бы патриотические песни в рок-обработке, звучащие из колонок, бесконечные речи о великом прошлом и флаги, которыми ритмично, как по команде, но без особого энтузиазма машут сейчас на балконе «Иссык-Куля», не были звеньями одной цепи и зашифрованным посланием: чужим здесь не место. Киргизия для киргизов.

Во-вторых, в местных СМИ фигурирует такая информация: во время беспорядков в Белом доме сгорели компьютеры с документацией по законопроектам. И обнаружилось это, — о чудо! — только сейчас. Подлежит ли информация восстановлению? Если да, то будет ли восстановлена корректно? Что, если кто-то задался целью ее переписать? Когда разрозненные обрывки новостей складываются в единое целое, картина становится довольно удручающей.

Половина шестого вечера. На крыше с каждой минутой становится холоднее, снизу снова доносится все более грубая ругань в адрес президента и парламентариев. Я спускаюсь по темным лестницам некогда дорогой гостиницы и выхожу через черный ход. Во дворе несколько человек делают селфи, другие потягивают пиво из бутылки. Не похоже, что кому-то из них есть дело до политики. Лица кажутся знакомыми — вполне возможно, что я видела их вчера. Кто и с какой целью возит этих деревенских парней по столице? Чего они потребуют завтра? Дойдет ли до открытых столкновений? Скоро узнаем.