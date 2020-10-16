Алексей Чумаков пожаловался на сексуальные домогательства во время кастинга

Москва 16 октября. Певец и телеведущий Алексей Чумаков рассказал об одном неожиданном случае из его актерской карьеры. Однажды он столкнулся с сексуальными домогательствами прямо во время кастинга, пишет Дни.ру.

Во время интервью артист вспомнил о событиях далекого 2002 года. Тогда начинающий певец приехал в Москву, чтобы поучаствовать в мюзикле «Чикаго». Кастинг проходил в несколько этапов, и в первую очередь проверяли вокальные данные собравшихся артистов. Чумаков продемонстрировал судьям свои умения, после чего ему сказали, что перезвонят.

Будущей знаменитости действительно позвонили и попросили прибыть в столицу во второй раз, чтобы поучаствовать в конкурсе танцоров. Дело в том, что присутствовавшему на первом смотре Филиппу Киркорову понравилось исполнение Чумакова.

Певец прибыл на кастинг танцоров и сначала даже не понял, что все собравшиеся люди прибыли с той же целью. Чумаков прошел в середину очереди, и поинтересовался там, все ли люди собираются проходить кастинг на роль танцоров. Ему ответили утвердительно, и певец собирался уже идти в конец очереди, но собеседник мужского пола, глядя в глаза артисту потрогал его «за передницу».

По словам Чумакова, из-за длинных волос и бакенбард его действительно можно было принять за представителя нетрадиционной ориентации. Несмотря на случившееся, артист все-таки принял участие в кастинге, хотя и не прошел его. Однако затем исполнителю все-таки удалось поработать вместе с Филиппом Киркоровым.

Стоит сказать, что Киркоров как являлся звездой первой величины 18 лет назад, так и продолжает занимать это положение до сих пор. А недавно исполнитель изумил фанатов рекламой про большой перец во рту.