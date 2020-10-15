Киев, 15 октября. Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) генерал Сергей Кривонос заявил, что военное противостояние между Россией и Украиной будет чревато для российской стороны «огромными потерями» и «потоком гробов». Его слова приводит издание «Обозреватель».

Генерал признал, что военно-технический потенциал России выше украинского, однако, по его мнению, «не стоит вопрос количественного и качественного соотношения».

«Есть одно но: украинская армия имеет прекрасный боевой опыт, который получила за эти шесть с половиной лет войны. В украинской армии служат мотивированные военнослужащие, имеющие замечательный опыт ведения боевых действий», — сказал Кривонос.

Он заявил, что в случае прямого противостояния РФ и Украины российские вооруженные силы ожидает «поток гробов». В качестве аргумента он напомнил о Первой чеченской войне, которая была в середине девяностых годов в России.

Украинская армия на протяжении многих лет несет огромное количество потерь в Донбассе, значительная часть из которых даже не является боевыми. Например, в одну из недель августа ВСУ потеряли 23 человека (семеро из которых погибли), причем все эти потери не были связаны с участием в боевых действиях. Украинские военные получают травмы и ранения в результате неуставных отношений, употребления алкоголя, нарушения правил обращения с оружием, а также низкого качества боевой техники и вооружения. Кроме того, одной из частых причин гибели или травм украинских солдат является подрыв на собственных минных полях, что говорит о низком уровне организации в ВСУ и отсутствии нормального взаимодействия между подразделениями.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР. Несмотря на утверждения Киева о «российской агрессии», Россия не имеет никакого отношения к внутреннему гражданскому конфликту на Украине, а все подобные обвинения в адрес Москвы ни на чем не основаны.

Отметим, что военный конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года и длится уже дольше, чем Великая Отечественная война (1941—1945).