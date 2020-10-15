Политолог рассказал, что объединяет Навального с Тихановской и Зеленским 

Санкт-Петербург, 15 октября. Политолог Армен Гаспарян во время эфира в медиацентре «Патриот» прокомментировал странное поведение Алексея Навального, объяснив, что общего между блогером, экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и украинским президентом Владимиром Зеленским.

«В случае с Навальным — это бесконечная совокупность пожилого Митрофанушки, который все никак не может определиться с некими понятиями общественно-политической жизни. Это же нельзя списать на то, что он только что после отравления и просто оказался немного слаб умом», — отметил Гаспарян.

Политолог добавил, что вся прошлая деятельность Алексея Навального показывает, «что в нем бушуют разные стихии».

«Одна — вечная игра в детство, потому что он все время заигрывает с 12-14-летними школьниками. Это тоже странновато, на мой взгляд, потому что это основной электоральный костяк господина Навального. Вторая — при всем богатстве мировой литературы, он все время нам подсовывает Джоан Роулинг, крутится вокруг такой своеобразной современной литературы. И самое главное — это манера поведения Навального. Когда смотришь на него, то нет ощущения, что это взрослый человек. Эта заточка, жестикуляция, лексика и образы, которые он предлагает своей аудитории свидетельствуют о том, что человек, мягко говоря, не совсем образованный. Или же он не в самой лучшей стадии своего развития», — высказался эксперт.

По мнению Гаспаряна, с 2007 года не произошло никаких изменений в поведении Навального.

«Можно было бы себе учителей нанять. Они хотя бы подтянули его по каким-то базовым знаниям: политика, социология, риторика. Можно сделать вывод, что ему этот образ нравится», — объяснил специалист.

Политолог провел параллели с другими политиками в образе поведения.