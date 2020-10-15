Поставку гумпомощи из России отметили салютом в Банги

Банги, 15 октября. В Центральноафриканской республике продолжаются массовые народные празднования по случаю прибытия гуманитарной помощи и военной техники из России. В 18.00 по местному времени началась дискотека на столичном стадионе Омниспорт, которая последовала за приветственными шествиями на улицах Банги, сопровождавшими парад российских бронемашин.

Праздничные мероприятия продолжаются всю ночь, на стадионе раздают мягкие игрушки для детей, мячи для юных африканских спортсменов, платки для девушек и сладости всем участникам мероприятия.

Depuis longtemps, je n'ai pas vu une telle animation dans les rues de #Bangui. J'ai vraiment aimé le feu d'artifice, venez me joindre à la discothèque !#Centrafrique #Russie #fête pic.twitter.com/SnB3tsLNuI — Sosthene Naimou (@NaimouSoS) October 15, 2020

В 22 часа по московскому времени на проспекте Мартир начался салют в честь сегодняшнего дня, ознаменовавшего сотрудничество двух стран, на который собралась посмотреть вся столичная молодежь, а гуляния на стадионе и на улицах продолжились. Стоит отметить, что ремонт стадиона, на котором проходило праздничное мероприятие, стал одним из пунктов реализации программы по улучшению городской среды, осуществляемой правящей партией страны «Объединенные сердца».

Ранее стрингер ФАН Абубакар Сидик Мунчили передавал о радостном настроении, царящем на улицах Банги, по которым проходил парад подаренных республике бронированных машин.

Напомним, тесное сотрудничество РФ и ЦАР началось в 2018 году, когда при посредничестве России удалось собрать в Хартуме за столом переговоров лидеров вооруженных группировок, и было подписано мирное соглашение. После этого страна медленно, но уверенно стала двигаться к восстановлению после затяжной гражданской войны.

Далее взаимодействие двух стран не прекратилось, и продолжается по сей день. Сегодня Россия — один из важнейших партнеров Центральноафриканской республики. Россия не раз оказывала гуманитарную помощь ЦАР, в том числе по борьбе с COVID-19, а президент Туадера после недавнего визита в Москву заявил о желании сотрудничества с Генштабом Вооруженных сил России по линии обучения военнослужащих. Более того, недавно посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко заявил о том, что военное представительство России в этой африканской стране по совместной договоренности будет открыто на следующей неделе.