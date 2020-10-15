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Врач из Сирии рассказала о впечатлениях от России

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Врач из Сирии рассказала о впечатлениях от России

В эти дни в России находится официальная делегация молодых сирийских медиков, приехавшая в РФ в рамках программы «Новое поколение», реализуемой «Россотрудничеством». 14 октября гости из Сирии встретились в Москве с депутатами Госдумы, а также с главой «Россотрудничества» Евгением Примаковым и послом Сирии в РФ Риядом Хаддадом. По завершении встречи участникам программы в торжественной обстановке были вручены дипломы. Тем же вечером молодые сирийцы отправились в Санкт-Петербург, где для них был приготовлена содержательная программа. 

Ранее делегация приняла участие в форуме «Медицина без границ». 

Врач из Сирии рассказала о впечатлениях от России

ФАН пообщался с доктором Баальбакой Махой Али. Она ординатор, дераматовенеролог, живет и работает в Сирии, а в Россию приехала впервые. 

 —    Расскажите, как вы оказались в составе делегации? Как проходил отбор?

 —    Было много докторов различных специализаций, которые хотели поехать и участвовать в форуме.  По кожно-венерологической проблематике вызвалась я и еще ряд специалистов. Но выбрали меня.

 —    Какая у вас была программа в Москве?

 —    Были различные мероприятия, мы посетили исторические места, такие как Московский государственный университет, нам провели по нему обзорную экскурсию снаружи, была также экскурсия по Москве-реке на корабликах. Кроме того, посетили институт имени Сеченова, в том числе расположенный там музей медицины. У нас был визит в поисково-спасательные службы и в МИРЭА — мы осмотрели лаборатории.

 —    Что для вас означает эта поездка? 

 —    Это была очень плодотворная поездка! Я узнала очень многое о России, о российской медицине. И, несомненно, я расскажу об этом опыте дома, в Сирии.

Врач из Сирии рассказала о впечатлениях от России

 —    Какие впечатления от России? Вы же тут впервые?

 — Тут очень красиво! У России такая длинная, богатая история!

 —    Не холодно вам тут?

 —    Не очень. (смеется)

 —    Как вам кажется, какова роль научного и медицинского сотрудничества России  с Сирией?

 —    Несомненно, это очень важно. Передается опыт, и мы извлекаем из этого большую пользу от этого сотрудничества во всех областях. Это особенно актуально в настоящее время в свете пандемии COVID-19. 

 —    Вообще сильно ли коронавирус затронул Сирию?

 —    Конечно, он затронул Сирию, как и любую другую страну мира. Сначала число заболевших росло, но сейчас  вроде бы ситуация нормализуется, и число заболевших постепенно уменьшается. Безусловно, ситуация осложняется войной, которая идет в Сирии.

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