Врач из Сирии рассказала о впечатлениях от России

В эти дни в России находится официальная делегация молодых сирийских медиков, приехавшая в РФ в рамках программы «Новое поколение», реализуемой «Россотрудничеством». 14 октября гости из Сирии встретились в Москве с депутатами Госдумы, а также с главой «Россотрудничества» Евгением Примаковым и послом Сирии в РФ Риядом Хаддадом. По завершении встречи участникам программы в торжественной обстановке были вручены дипломы. Тем же вечером молодые сирийцы отправились в Санкт-Петербург, где для них был приготовлена содержательная программа.

Ранее делегация приняла участие в форуме «Медицина без границ».

ФАН пообщался с доктором Баальбакой Махой Али. Она ординатор, дераматовенеролог, живет и работает в Сирии, а в Россию приехала впервые.

— Расскажите, как вы оказались в составе делегации? Как проходил отбор?

— Было много докторов различных специализаций, которые хотели поехать и участвовать в форуме. По кожно-венерологической проблематике вызвалась я и еще ряд специалистов. Но выбрали меня.

— Какая у вас была программа в Москве?

— Были различные мероприятия, мы посетили исторические места, такие как Московский государственный университет, нам провели по нему обзорную экскурсию снаружи, была также экскурсия по Москве-реке на корабликах. Кроме того, посетили институт имени Сеченова, в том числе расположенный там музей медицины. У нас был визит в поисково-спасательные службы и в МИРЭА — мы осмотрели лаборатории.

— Что для вас означает эта поездка?

— Это была очень плодотворная поездка! Я узнала очень многое о России, о российской медицине. И, несомненно, я расскажу об этом опыте дома, в Сирии.

— Какие впечатления от России? Вы же тут впервые?

— Тут очень красиво! У России такая длинная, богатая история!

— Не холодно вам тут?

— Не очень. (смеется)

— Как вам кажется, какова роль научного и медицинского сотрудничества России с Сирией?

— Несомненно, это очень важно. Передается опыт, и мы извлекаем из этого большую пользу от этого сотрудничества во всех областях. Это особенно актуально в настоящее время в свете пандемии COVID-19.

— Вообще сильно ли коронавирус затронул Сирию?

— Конечно, он затронул Сирию, как и любую другую страну мира. Сначала число заболевших росло, но сейчас вроде бы ситуация нормализуется, и число заболевших постепенно уменьшается. Безусловно, ситуация осложняется войной, которая идет в Сирии.