Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Любовница Тарзана обвинила Наташу Королеву во лжи

102

Анастасия Шульженко

Москва, 15 октября. Анастасия Шульженко, любовница стриптизера Сергея Глушко, более известного как Тарзан, прошла проверку на полиграфе в программе «Прямой эфир», которая показала, что та не воровала ничего из дома шоумена и певицы Наташи Королевой.

Скандал разразился после того, как стало известно об измене Тарзана с начинающей актрисой Шульженко. Глушко своей вины не отрицал, однако заявил, что его обманули и украли из дома драгоценности Королевой.

Королева намерена судиться с обидчицей. Сама же Шульженко заявила, что, когда пыталась лично поговорить с Тарзаном, тот с силой ее оттолкнул, из-за чего у нее диагностирован ушиб ноги и сотрясение мозга. Шульженко готовит иск в суд, обвиняя бывшего любовника в рукоприкладстве.

В эфире телеканала «Россия-1» вышел новый выпуск передачи «Прямой эфир», который посвятили скандалу в семье Королевой. В студии выступила подруга Шульженко Мила Нова, которой пришлось давать показания в полиции. Стражам порядка девушка объясняла, как именно она познакомила Анастасию и Сергея. Выяснилось, что она также находилась в квартире, когда у Тарзана с любовницей была интимная связь. Правда, она утверждает, что скандальную видеозапись сделала не она.

Любовница Тарзана обвинила Наташу Королеву во лжи

Появившаяся в студии Шульженко назвала свою подругу предательницей, уверяя, что та ее оклеветали со всех сторон.

 «Если они [Королева и Тарзан] хотят, чтобы эта история закончилась, то пусть тогда уберут это заявление, потому что меня очерняют. Вчера я узнала, что я еще и суррогатная мать. Хотя бы посоветовались с юристом, потому что суррогатной матерью может быть женщина, у которой есть свой ребенок. Во-первых, я ни разу не рожавшая, у меня нет своего ребенка. И то два месяца она заверяет, что никогда меня не видела, а тут оказывается она сама меня готовила к суррогатному материнству. Мне кажется, она сама запуталась в своих показаниях», — заявила Шульженко.

В конце программы девушки прошли проверку на полиграфе. По словам полиграфолога Максима Коваленко, любовница Тарзана не соврала о том, что не причастна к краже. По его мнению, также можно сделать вывод, что девушка познакомилась с артистом не специально и без корыстного умысла. 

Любовница Тарзана обвинила Наташу Королеву во лжи

Ранее блогер Вадим Манукян поделился с ФАН эксклюзивной информацией, полученной от Королевой, и историей с якобы «избиением» Тарзаном Шульженко. По словам источников, Анастасия всю эту историю просто разыграла, чтобы, подав иск против Глушко, попытаться уйти от уголовной ответственности за кражу.

Источник: Россия-1
Новости партнеров