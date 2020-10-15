Любовница Тарзана обвинила Наташу Королеву во лжи

Москва, 15 октября. Анастасия Шульженко, любовница стриптизера Сергея Глушко, более известного как Тарзан, прошла проверку на полиграфе в программе «Прямой эфир», которая показала, что та не воровала ничего из дома шоумена и певицы Наташи Королевой.

Скандал разразился после того, как стало известно об измене Тарзана с начинающей актрисой Шульженко. Глушко своей вины не отрицал, однако заявил, что его обманули и украли из дома драгоценности Королевой.

Королева намерена судиться с обидчицей. Сама же Шульженко заявила, что, когда пыталась лично поговорить с Тарзаном, тот с силой ее оттолкнул, из-за чего у нее диагностирован ушиб ноги и сотрясение мозга. Шульженко готовит иск в суд, обвиняя бывшего любовника в рукоприкладстве.

В эфире телеканала «Россия-1» вышел новый выпуск передачи «Прямой эфир», который посвятили скандалу в семье Королевой. В студии выступила подруга Шульженко Мила Нова, которой пришлось давать показания в полиции. Стражам порядка девушка объясняла, как именно она познакомила Анастасию и Сергея. Выяснилось, что она также находилась в квартире, когда у Тарзана с любовницей была интимная связь. Правда, она утверждает, что скандальную видеозапись сделала не она.

Появившаяся в студии Шульженко назвала свою подругу предательницей, уверяя, что та ее оклеветали со всех сторон.

«Если они [Королева и Тарзан] хотят, чтобы эта история закончилась, то пусть тогда уберут это заявление, потому что меня очерняют. Вчера я узнала, что я еще и суррогатная мать. Хотя бы посоветовались с юристом, потому что суррогатной матерью может быть женщина, у которой есть свой ребенок. Во-первых, я ни разу не рожавшая, у меня нет своего ребенка. И то два месяца она заверяет, что никогда меня не видела, а тут оказывается она сама меня готовила к суррогатному материнству. Мне кажется, она сама запуталась в своих показаниях», — заявила Шульженко.

В конце программы девушки прошли проверку на полиграфе. По словам полиграфолога Максима Коваленко, любовница Тарзана не соврала о том, что не причастна к краже. По его мнению, также можно сделать вывод, что девушка познакомилась с артистом не специально и без корыстного умысла.

Ранее блогер Вадим Манукян поделился с ФАН эксклюзивной информацией, полученной от Королевой, и историей с якобы «избиением» Тарзаном Шульженко. По словам источников, Анастасия всю эту историю просто разыграла, чтобы, подав иск против Глушко, попытаться уйти от уголовной ответственности за кражу.