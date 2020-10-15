Политолог назвал Алексея Навального «политическим педофилом»



Санкт-Петербург, 15 октября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили поведение Алексея Навального, обратив внимание на его пристрастие к мультикам «Рик и Морти», компьютерным играм и книгам о «Гарри Поттере». Политолог, общественный деятель, кандидат политических наук, директор института политических исследований, член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Марков рассказал о темных планах Алексея Навального, отметив, что риторика его поведения прежде всего направлена на детей.

«Навальный – политический педофил, потому что у него есть задача – организовать кризис, и во время этого кризиса бросить молодежь. Участь четырнадцати–шестнадцатилетних подростков – под дубинками ОМОНа. В этом Алексей Навальный очень продвинутый», — заявил Сергей Марков.

По словам общественного деятеля, задача Навального – добиться кровопролития.

«Лучше всего, как ему кажется, если кто-то из таких молодых людей сожжет себя. Он будет сейчас поддерживать все это дело», — сообщил член Общественной палаты Российской Федерации.

Сергей Марков рассказал о последующих пунктах плана Навального.