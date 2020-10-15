Россия готова предотвратить повторение трагедии MH17 над Карабахом

Москва, 15 октября. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выразил свою обеспокоенность в связи с полетами гражданских самолетов около Нагорного Карабаха. По словам военного обозревателя «Комсомольской правды» и полковника запаса Виктора Баранца, Москва делает все, чтобы предотвратить повторение трагедии MH17 в этом регионе, пишет «ПолитРоссия».

«Лучше держать самолеты подальше от этого района, причем не только нашим, но и всем другим. Нельзя, чтобы получилось, как на Украине: внизу война идет, а аэробусы там шастают. Необходимо немедленно закрыть небо», — заявил Баранец.

Эксперт отметил, что понимает обеспокоенность МАК, однако данная ситуация имеет лишь одно решение – закрытие неба над регионом, где идет вооруженный конфликт, до мирных времен. Баранец отметил, что о закрытии своего воздушного пространства должен объявить сам Нагорный Карабах.

Аналитик не исключил, что не закрытым до сих пор небом могут воспользоваться недоброжелатели РФ, чтобы спровоцировать трагедию над Нагорным Карабахом и дежурно обвинить в ней Россию.

«Потом скажут: Россия поставила какой-нибудь ПЗРК в Карабах, а потом этим российским комплексом был «сбит» какой-нибудь гражданский лайнер», — отметил Баранец.

Пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился в сентябре 2020 года, взаимные обстрелы сопровождались жертвами и обвинениями с обеих сторон в нарушении режима прекращения огня.

Противостояние между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха идет с конца 1980-х годов, время от времени переходя от горячей стадии к относительному затишью. В настоящее время Народно-Карабахская республика (Республика Арцах) является непризнанным государственным образованием, экономически и политически тесно связанным с Арменией.