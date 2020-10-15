Вассерман объяснил намек Путина для Украины

Москва, 15 октября. Известный российский журналист и политконсультант Анатолий Вассерман прокомментировал недавний шаг российского президента Владимира Путина навстречу Киеву. Несмотря на агрессивную политику Украины, с трех украинских предприятий были сняты санкции.

Барский машиностроительный завод, компания «Брацлав» и Рубежанский картонно-тарный комбинат недавно были избавлены от гнета санкций, наложенных Российской Федерацией. Распоряжение было дано непосредственно главой государства, который также прокомментировал ситуацию. По словам Владимира Путина, Россия сделала «первый шаг и жест доброй воли».

Однако Вассерман считает, что резкого улучшения отношений между РФ и ее соседом ждать на данный момент не стоит. Дело в том, что на данный момент восточноевропейским государством управляют люди, цель которых, как можно сильнее отдалить Украину от Москвы. И пока они успешно справляются с поставленной задачей.

«Владимир Путин показывает, что от взаимодействия с Российской Федерацией можно выиграть гораздо больше, чем от противостояния с ней», — объяснил действия президента журналист.

Дело в том, что в стране до сих пор остаются обладающие властью люди «умеренных взглядов», не стремящиеся вести борьбу против России во что бы то не стало. Им и их конкурентам был дан знак, что еще не поздно одуматься и начать сотрудничать.

Специалист достаточно часто комментирует главные политические события, связанные с Россией. Как сообщалось ранее, недавно Вассерман оценил запуск ракеты «Циркон» и объяснил, почему это событие очень важно для РФ.