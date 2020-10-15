Передача с любовницей Тарзана закончилась дракой

Москва, 15 октября. Ситуация с изменой Сергея Глушко, известного как Тарзан, получила продолжение. Эфир передачи с Андреем Малаховым, которая была посвящена этой «пикантной» теме, ознаменовался дракой участниц.

В студию была приглашена исполнительница Милана Миломанова. Едва ли ее хорошо знают в России по песенному творчеству. Известность она получила после скандала с Тарзаном. По некоторым данным, ей может принадлежать авторство ролика, на котором запечатлены муж Наташи Королевой и любовница Анастасия Шульженко.

Певица подчеркнула, что пришла на передачу отстоять свою честь. Она возложила на себя вину за произошедшее. Девушка с сожалением отметила, что не только потом публично обсуждала скандальные подробности. Именно она познакомила Тарзана и будущую любовницу. Миломанова созналась и в том, что была в квартире стриптизера.

Затем певица гневно высказалась о Шульженко.

«Это для меня самый больной факт. Я ненавижу ее, потому что из-за нее все рушится», — заявила исполнительница.

Чуть позже в студию пришла Шульженко, которая возмутилась поведением подруги. Любовница стриптизера напомнила, как помогала певице, пока та жила в африканской стране. По мнению Шульженко, приятельница предала ее.

Отметим, что гости эфира посчитали, что девушки просто разыгрывали спектакль.

Вскоре в студии появилась сестра певицы. По непонятной причине девушка захотела коснуться Шульженко. В ответ получила удар в лицо и поток угроз. В потасовку пришлось вмешаться охранникам, которые разняли девушек.