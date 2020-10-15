Лена Миро отреагировала на присвоение Тодоренко звания «Герой пятилетия» 

Москва, 15 октября. Скандальный блогер Лена Миро считает плевком в сторону цивилизованного мира присвоение журналом «ОК!» звания «Герой пятилетия» телеведущей Регине Тодоренко. Об этом блогер сообщила на страницах своего ЖЖ.

Миро в саркастической манере раскритиковала инициативу «ОК!» присвоить Тодоренко статус «Героя пятилетия». По ее мнению, сделано это было исключительно из-за того, что год назад издание возглавил Эмин Агаларов, «притащивший в российское информационное пространство свои ценности, взгляды, убеждения».

По мнению блогера, убеждения Агаларова схожи с заявлением Тодоренко о причинах насилия в семьях.

«Да, многие женщины терпят побои. Да, многим женщинам — стыдно признаться в том, что их дома бьют. И, тем не менее, в нашей российской культуре избитой женщине не задают следующие вопросы: «А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — напомнила Миро слова телеведущей, из-за которых несколько месяцев назад разгорелся нешуточный скандал.

Миро подчеркнула, что после подобных заявлений Тодоренко не может называться «героем пятилетия».

«Статуэтка в руках Тодоренко — это, я считаю, сознательный, целенаправленный подрыв ценностей цивилизованного российского общества, среди которых одно из главных мест занимает уважение к женщине. <…> А те, кто считает, что в некоторых случаях женщине можно и втащить, называются в нашем обществе не иначе как уродами», — подчеркнула Миро.

По ее словам, нельзя допускать, чтобы российским женщинам навязывали «чуждые ценности», приравнивая их к людям второго сорта. Раскаянию Тодоренко Миро не верит, объясняя все извинения телеведущей исключительно страхом потерять рекламные контракты.

«Женщин бить нельзя. И точка! <…> Давайте не молчать! Такой герой пятилетия — это плевок в сторону любого цивилизованного общества, в лица всех нас — женщин и мужчин, которые относятся к нам с уважением», — резюмировала блогер.

Напомним, после слов Тодоренко о жертвах насилия на нее обрушилась волна критики не только со стороны ее подписчиков, но и из уст медийных личностей. Телезвезда лишилась нескольких крупных рекламных контрактов. Позже телеведущая несколько раз приносила свои извинения, а также сняла фильм «А что я сделала, чтобы помочь?». В середине мая телеканал «360» сообщал, что Тодоренко направила 2 млн рублей в один из фондов для помощи жертвам насилия «Насилию.нет». По данным фонда, это самое крупное пожертвование с момента его основания.