Индус полтора года держал жену в туалете

Нью-Дели, 15 октября. Житель индийского города Панипат в течение полутора лет держал свою жену запертой в туалете, женщину удалось спасти после обращения местных жителей, сообщает Daily Mail.

Очевидцы обратились к районному офицеру по защите женщин, сообщив, что мужчина держит свою супругу взаперти. Прибывшие на место полицейские обнаружили мать троих детей лежащей на полу в туалете площадью менее одного квадратного метра.

Женщина провела взаперти около 18 месяцев. Муж не всегда давал ей еду и воду. Из-за слабости она не смогла самостоятельно идти после освобождения.

Мужчина объяснил, что заточил свою жену из-за того, что у нее было психическое расстройство. Однако подтвердить это медицинскими документами он не смог.

Пострадавшую отправили в больницу, а затем передали родственникам. Мужчину же арестовали.

Ранее в Петербурге дворник изнасиловал молодую жену, заперев ее в подвале с ребенком. Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадинами лица и конечностей.