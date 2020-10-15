Ученые назвали провоцирующий рак образ жизни

Буэнос-Айрес, 15 октября. Исследователи из Аргентины пришли к выводу, что причиной развития онкологии могут стать не только вредные привычки, но и «несбалансированный» образ жизни. Люди, работающие посменно, оказались более подвержены развитию раковых опухолей, сообщает журнал Science Advances.

Специалисты провели эксперимент на мышах, которые подвергались вводу в организм клеток меланомы. Подопытные животные были разделены на две группы, одна из которых жила по тому же циклу, что и ранее, а другая столкнулась с варьированием количества света и темноты. Жившие в необычном и сбитом ритме мыши оказались куда сильнее подвержены раку.

Во второй группе опухоли развивались в три раза активнее, чем у грызунов, живших по «классическому» распорядку. В связи с этим ученые пришли к выводу, что нарушение биоритмов меняет микросреду в организме в худшую сторону, что приводит к созданию благоприятной атмосферы для роста опухолей. Дело в том, что защитные силы организма сильно идут на спад.

«Если у человека уже есть продуктивное воспаление в организме, то посменная работа или частая смена часовых поясов только усугубят заболевание», — объяснил один из ученых.

В последнее время онкологические заболевания обнаруживаются все чаще, обрастая пугающими мифами. Как сообщалось ранее, онколог развеял распространенные заблуждения, связанные с раком груди.